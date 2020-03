Op maandag 2 maart werd de eerste besmetting van het coronavirus in Alphen aan den Rijn vastgesteld. Het blijkt te gaan om een vijfjarig kind van de Rooms-Katholieke Basisschool (RKBS) Bonifacius aan de Paradijslaan in Alphen. Dit blijkt uit een brief die directeur Renée Thierry naar ouders en verzorgers van de school heeft gestuurd.

"Het gezin van deze leerling heeft de voorjaarsvakantie in Noord-Italië doorgebracht. Omdat de leerling al klachten vertoonden, is zij door haar ouders thuisgehouden, net als het andere gezinslid die ook bij ons op school zit", staat in de brief. "Het gezin verblijft thuis in quarantaine. De leerlingen mogen pas weer naar school als er geen sprake meer is van besmettingsgevaar."

Er blijkt ook een ander gezin, waarvan de kinderen op de Bonifacius zitten, afgereisd te zijn naar hetzelfde gebied. "In dit gezin zijn geen klachten geconstateerd die passen bij het coronavirus, maar uit voorzorg blijft het gezin twee weken thuis in quarantaine. Gedurende die periode worden de gezinsleden dagelijks gemonitord door de GGD."

Er is ook een derde gezin bij betrokken. Zij verbleven op hetzelfde vakantieadres. "Dit gezin hoeft niet in quarantaine, maar toch is door de school - in overleg met ouders - besloten ook deze kinderen uit voorzorg veertien dagen thuis te houden."

De directeur van de school benadrukt dat de ouders correct en volgens de richtlijnen van het RIVM hebben gehandeld. De basisschool neemt geen extra maatregelen tegen het coronavirus. Dit doen zij op advies van GGD Hollands Midden, die op maandagavond het nieuws naar buiten bracht dat de eerste besmetting van het coronavirus in Alphen aan den Rijn is vastgesteld. Wel worden er hygiënemaatregelen genomen: regelmatig wassen van de handen, hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog, en het gebruik van papieren zakdoekjes.