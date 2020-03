De wijkagenten in Alphen-Noord hebben een buurtpost geopend in winkelcentrum De Herenhof. Hierdoor wordt het voor buurtbewoners laagdrempeliger om advies of hulp in te winnen bij de politie.

Met deze buurtpost willen de wijkagenten uit het politiebureau komen. "We willen op een laagdrempelige manier benaderbaar zijn voor mensen uit de omgeving", vertelt wijkagent Stefan. "Hierdoor hoeven mensen niet naar het politiebureau te komen. Voor veel mensen is dat toch een drempel."

Wijkagenten Stefan en Dennis zijn de hele dag aanwezig. Buurtbewoners mogen altijd langs komen, ook om een kopje koffie te drinken. "Daarnaast is het ook goed om een buurtpost te hebben zodat we de buurt in de gaten kunnen houden."

Buurtbewoners kunnen aan de aanwezigheid van de politievlag zien of de wijkagenten op de buurtpost zijn. Afhankelijk van dagelijkse verplichtingen zitten ze met één of twee wijkagenten in de ruimte. Binnenkort wordt er ook een buurtpost geopend in Aquarijn.