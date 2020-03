De online supermarkt Picnic gaat vanaf april ook in Alphen aan den Rijn bezorgen. Picnic breidt zijn service verder uit in Zuid-Holland en opent een vijfendertigste locatie in de provincie.

Door de uitbreiding kunnen meer dan 30.000 Alphense huishoudens kennismaken met de websuper.

De uitbreiding is onderdeel van de landelijke uitrol van Picnic, dat vorig jaar van start ging in onder andere Apeldoorn, Deventer en Spijkenisse. De online supermarkt was al actief in Amsterdam, Rotterdam, Ede, Veenendaal, Venlo en in diverse Brabantse steden. Het aantal klanten steeg in 2019 naar ruim 400.000, verdeeld over honderd Nederlandse plaatsen.

Picnic bezorgt al in ruim dertig gebieden in Zuid-Holland de boodschappen gratis thuis. Daarmee was het al de provincie met de meeste bezorgingsgebieden van de online supermarkt. Nu wordt dus Alphen aan den Rijn aan dat lijstje toegevoegd.

De websupermarkt is van plan begin april voor het eerst de weg op te gaan met de elektrische bezorgwagentjes. Het bedrijf start met tien wagentjes en dertig bezorgers. Picnic streeft ernaar deze aantallen eind 2020 te laten stijgen naar vijftien karretjes met 45 bezorgers. De boodschappen worden aan de Albert Einsteinweg in Alphen aan den Rijn geleverd.

Inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen zich vanaf sinds dinsdag met de Picnic-app op hun mobiele telefoon registreren en zich zo verzekeren van een plek op de wachtlijst. Iedereen die op de wachtlijst staat wordt gefaseerd toegelaten. Picnic gaat bezorgen in Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn.

De compacte elektrische wagentjes waarmee Picnic bezorgt, zijn milieuvriendelijk. Bovendien zorgt het bezorgmodel ook voor een vermindering van de CO2-uitstoot van auto's, die consumenten normaal gebruiken om een paar keer per week op en neer naar de supermarkt te rijden.

Voor de lancering in Nederland eind 2015 heeft Picnic drie jaar lang in stilte met een team van dertig specialisten gewerkt aan het thuisbezorgen van boodschappen zonder onnodige tussenschakels. De klant kiest welke rit het beste uitkomt en weet via de Picnic boodschappenradar tot op de minuut precies hoe laat de bezorging zal plaatsvinden. De kosten van deze nieuwe manier van distributie zijn zo laag dat de bezorging gratis is en de boodschappen daarnaast de laagste prijs hebben.

Eerder was er sprake van geruchten dat Picnic interesse zou hebben in het distributiecentrum van Hoogvliet dat in Alphen aan den Rijn staat, maar Picnic laat weten dat dat voorlopig nog niet aan de orde is. "Voorlopig zullen wij de omgeving blijven leveren vanuit ons DC in Rotterdam. Hoogvliet staat nog niet op de radar, maar we houden altijd onze ogen open."