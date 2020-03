Vanaf maandag 2 maart is het door werkzaamheden tijdelijk niet meer mogelijk om op het parkeerdak van de Aarhof in Alphen aan den Rijn te parkeren. De tijdelijke hellingbaan wordt namelijk verwijderd.

Gedurende de afsluiting kunnen bezoekers gratis parkeren rondom de Aarhof.

De hellingbaan wordt verwijderd om werkzaamheden in het openbaar gebied uit te voeren. Uiterlijk 22 april is het parkeerdak weer bereikbaar, maar vanaf dan via een definitieve hellingbaan die in het nieuwe gebouw is opgenomen.

Eerder werd gecommuniceerd dat mensen die gebruik maken van de tijdelijke parkeerterreinen 2 euro terug zouden krijgen bij een aankoop in een winkel aan de Lage Zijde. Deze werkwijze zou een flinke administratieve druk op de winkeliers leggen. Daarom heeft het college besloten het parkeren gratis te maken.

Tijdens de afsluiting van het parkeerdak kan er geparkeerd worden aan de voorkant van de Aarhof en aan de twee tijdelijke parkeerterreinen langs de Thorbeckestraat. Deze parkeerplaatsen zijn speciaal aangelegd voor de afsluiting van het parkeerdak tijdens de bouw.