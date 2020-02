In 2019 hebben er in Alphen aan den Rijn 355 huwelijken en 135 partnerschapsregistraties plaatsgevonden. De overgrote meerderheid van de ceremonies vond vorig jaar plaats in het stadhuis in Alphen.

Dit blijkt uit cijfers die de gemeente bekend heeft gemaakt. In het stadhuis in Alphen vond 214 keer een korte ceremonie plaats.

Dit is een stijging ten opzichte van 2017 en 2018. Toen vonden er respectievelijk 175 en 164 korte ceremonies plaats in het stadhuis. Daarnaast werden er in het stadhuis ook 93 gratis voltrekkingen gedaan.

Het Oude Raadhuis in het Burgemeester Visserpark was ook een populaire locatie om te trouwen. Daar vonden 84 voltrekkingen plaats.

Andere populaire locaties in Alphen waren The Wet 'n Wild Social Club, ALFREDS en Avifauna. Ook vonden er enkele voltrekkingen plaats in de Oudshoornse Kerk, Archeon, Parkvilla, Bistrobar Bij Hen en Restaurant 's-Molenaarsbrug.