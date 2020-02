Het project van Stichting Tsjernobyl Kinderen, waarbij een groep van 23 kinderen uit Wit-Rusland naar Alphen aan den Rijn zou komen, gaat niet door. De Wit-Russische overheid heeft de groep verboden om naar het buitenland te reizen in verband met het coronavirus.

Van 2 maart tot en met 23 april zou de groep van 23 kinderen, een juf en een tolk uit Wit-Rusland naar Nederland komen. De reis was onderdeel van een project dat inmiddels voor de elfde keer door de Alphense Stichting Tsjernobyl Kinderen georganiseerd zou worden.

De reis is bedoeld om kinderen die wonen in gebieden die zijn getroffen door de kernramp in Tsjernobyl in 1986 op te vangen en te begeleiden in gastgezinnen.

Het project is echter geannuleerd, omdat de Wit-Russische overheid op donderdag 27 februari groepen verboden heeft om naar het buitenland te reizen. De overheid vindt het niet veilig genoeg om groepen naar het buitenland te laten reizen in verband met het coronavirus.

Scholieren zouden zes weken op bezoek komen

De groep zou komen van een basisschool in twee dorpen in het zuidoosten van Wit-Rusland en vervolgens ruim zes weken op bezoek zijn in Basisschool De Fontein, in de wijk Kerk en Zanen. De school had een lokaal ter beschikking gesteld en voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten.

Verder zouden serviceclubs, verenigingen, bedrijven en particulieren belangeloos meewerken om buitenschoolse activiteiten te organiseren. Nu het project is geannuleerd beraadt het bestuur zich op een ander startmoment.