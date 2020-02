In een viswinkel in winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn is in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraak gepleegd.

De inbraak vond rond middernacht plaats. Volgens de eigenaar van de viswinkel zijn er drie personen bij de inbraak betrokken. Ze hebben de voordeur geforceerd en meerdere spullen meegenomen.

De daders zijn nog voortvluchtig. De politie hoopt in contact te komen met getuigen om meer over de inbraak te weten te komen.