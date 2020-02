Alphen aan den Rijn

Alphense snorfietser (59) in ziekenhuis overleden na botsing met hond

De 59-jarige snorfietser uit Alphen aan den Rijn die in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 februari zwaargewond raakte toen hij in botsing kwam met een hond, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.