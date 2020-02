De 59-jarige snorfietser uit Alphen aan den Rijn die in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 februari zwaargewond raakte toen hij in botsing kwam met een hond, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeval vond plaats op het Dijkslootpad in Alphen aan den Rijn. De snorfietser kwam in botsing met een hond die op dat moment werd uitgelaten.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De man werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later overleed.

De hond is voor zover bekend ongedeerd gebleven.