In het kader van BuurtAED, een actie van de Hartstichting, is onlangs een automatische externe defibrillator (aed) geplaatst bij huisartsenpraktijk Het Ambacht aan de Mandenvlechter in Alphen aan den Rijn.

Bij een hartstilstand kan een aed het hartritme met een elektrische schok weer herstellen. Wekelijks krijgen driehonderd mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Direct starten met reanimeren én een aed inzetten, kan levens redden.

Op initiatief van een bewoner in de Oude Ambachtenwijk is er een inzamelingsactie gestart voor de aed. Daarbij werd geflyerd in de wijk en konden donaties worden gestort.

De BuurtAED is aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners. Zodra iemand in de Oude Ambachtenbuurt een hartstilstand krijgt, ontvangen burgerhulpverleners in de wijk via hun mobiele telefoon een oproep. Zij kunnen vervolgens de aed ophalen, naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten.