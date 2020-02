Alphen aan den Rijn

Brandweer rukt 46 keer uit voor stormmeldingen in regio Hollands Midden

De brandweer in de regio Hollands Midden is zondag in totaal 46 keer uitgerukt voor meldingen over stormschade of -overlast. Dat is fors minder dan tijdens storm Ciara, meldde de Veiligheidsregio Hollands Midden zondagavond via Twitter.