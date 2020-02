Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat drie van de zeven verdachten die op 17 en 18 februari in Alphen aan den Rijn en omgeving werden aangehouden in verband met een onderzoek naar drugshandel, zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte in het onderzoek.

De verdachten werden aangehouden in verband met een onderzoek naar drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

In Alphen aan den Rijn en omgeving werden verschillende adressen doorzocht, waaronder garageboxen, woningen en sishalounge Meet & Greet. Het café zou een ontmoetingsplek zijn geweest voor criminelen en tevens gebruikt zijn om geld wit te wassen. De shishalounge is voorlopig nog gesloten in verband met het onderzoek.

Een van de drie vrijgelaten verdachte is de eigenaar van sishalounge. Het OM benadrukt dat de personen die zijn vrijgelaten wel verdachte blijven in het onderzoek. De vier andere verdachten horen vrijdagmiddag of zij in de cel moeten blijven of ook worden vrijgelaten.

De verdachten zijn allemaal tussen de 26 en 39 jaar oud. Zij zouden in heel Nederland softdrugs hebben verhandeld, evenals in het buitenland. Bij de invallen trof de politie kilo's drugs aan. Agenten namen contant geld en meerdere voertuigen in beslag.