De 35-jarige Khalid T., oud-directeur van de Alphense basisschool An Noer, is woensdag ook in hoger beroep schuldig bevonden. T. kreeg eerder door de rechtbank Den Haag acht maanden celstraf opgelegd gekregen wegens ontucht met een dertienjarig meisje in 2017.

De gevangenisstraf van acht maanden heeft T. al in voorarrest uitgezeten. De straf kreeg hij opgelegd omdat hij op 15 augustus 2017 seksueel contact heeft gehad met een toen dertienjarige meisje. Dit vond plaats in een hotel in Gouda.

Het hof neemt het T. extra kwalijk dat hij zijn seksuele behoeften boven het welzijn van het slachtoffer heeft gezet. Na afloop heeft het meisje zich zorgen moeten maken over of ze een soa had of dat ze zwanger was geraakt.

Volgens T. heeft hij geen seksueel contact gehad met het meisje en kan hij daarom geen schuld bekennen. Het meisje had zelf een advertentie geplaatst op een sekswebsite, waarin ze zei dat ze 21 jaar oud was. T. zag geen reden om te

twijfelen aan haar leeftijd omdat ze volwassen overkwam.



Het hof vindt dat het niets afdoet aan zijn schuld dat T. dacht dat het meisje ouder was. Ook in hoger beroep werd geoordeeld dat T. te makkelijk handelde toen hij genoegen nam met de boodschap dat ze geen identiteitsbewijs bij zich had.