De politie heeft maandag en dinsdag zeven verdachten aangehouden op verdenking van witwassen, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie in Alphen aan den Rijn. In verband met het onderzoek is shishalounge Meet & Greet voorlopig gesloten.

De verdachten werden op maandagmiddag en in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden. Het gaat om personen van tussen de 26 en 39 jaar oud.

In november kreeg de politie een tip binnen over mogelijke drugshandel. Hierop werd een onderzoek in gang gezet, waaruit bleek dat vier verdachten uit één familie komen. In een garagebox werden de drugs verdeeld en verhandeld.

Dinsdagochtend doorzochten agenten de huizen en de garagebox en werden softdrugs gevonden. Ook shishalounge Meet & Greet aan de Van Nesstraat is doorzocht. Vermoedelijk was dit een van de ontmoetingsplekken van de verdachten, ook omdat de kroeg eigendom is van een van de verdachten.

Ook wordt vermoed dat het café werd gebruikt om geld wit te wassen. De burgemeester heeft besloten om het café te sluiten vanwege het drugsonderzoek.