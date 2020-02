Alphen aan den Rijn

Arrestatie na werpen van mes in been op Pieter Floriszstraat in Alphen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in de Pieter Florisstraat in Alphen aan den Rijn. Hij zou een mes hebben gegooid in het been van een man.