Alphen aan den Rijn

Steeds minder gemeenten heffen hondenbelasting, Alphen nog wel

De gemeente Alphen aan den Rijn behoudt in 2020 de hondenbelasting. Het aantal gemeenten dat deze belasting heft, wordt steeds minder. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2020 zijn dat 193 van de 355 gemeenten.