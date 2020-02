De opening van de Ekoplaza-vestiging in Alphen aan den Rijn zou in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar is uitgesteld omdat er nog geen potentiële ondernemers zijn die de vestiging willen openen, zo meldt de vestigingsmanager donderdag.

In mei 2019 kwam het nieuws naar buiten dat de Ekoplaza een vestiging zou gaan openen in Alphen aan den Rijn. De vestiging komt in plaats van Natuurwinkel. Eerst zou dit in november 2019 gebeuren, toen in het voorjaar van 2020, maar dit is nu opnieuw uitgesteld.

"De ondernemers die in eerste instantie een winkel van Ekoplaza in Alphen wilden openen, hebben zich helaas terug moeten trekken in verband met privéomstandigheden", zei de vestigingsmanager eerder. Daarom is Ekoplaza hard op zoek naar andere ondernemers die de vestiging in Alphen willen realiseren.

De Ekoplaza moet in de Kerkstraat komen, in de buurt van de Hoogvliet.