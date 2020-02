Gemeente Alphen aan den Rijn neemt maatregelen om inwoners met schulden eerder te kunnen helpen. Daarmee kan worden voorkomen dat financiële problemen erger worden of leiden tot andere problemen.

Medewerkers van het team Schoon Schip gaan op pad om inwoners met beginnende schulden vrijwillig en op maat hulp aan te bieden. Inwoners kloppen namelijk meestal pas aan wanneer de schulden al hoog zijn opgelopen. Door eerder in gesprek te komen, wil de gemeente voorkomen dat schulden uit de hand lopen.

Een of meerdere betalingsachterstanden kunnen een signaal zijn voor beginnende schulden. Vorig jaar is de pilot gestart in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. Tijdens de pilot is het gelukt om in een eerder stadium in contact te komen met de mensen om wie het gaat en heeft de gemeente bij 50 procent van deze groep mensen voorkomen dat de problemen groter zijn geworden.

Om meer inwoners te bereiken, heeft de gemeente afspraken gemaakt met andere signaalpartners. Dit zijn verhuurders, zorgverzekeraars en water- en energiebedrijven.