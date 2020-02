Alphen aan den Rijn

Herinneringsbank neergestorte Halifax wordt woensdag onthuld

Woensdag wordt er een herinneringsbank onthuld in winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn. De herinneringsbank is een gedenkplaats voor de bemanning van de in 1944 neergestorte vliegtuig De Halifax en wordt gefinancierd met een subsidie van het erfgoedfonds.