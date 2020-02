De gemeente Alphen aan den Rijn behoudt in 2020 de hondenbelasting. Het aantal gemeenten dat deze belasting heft, wordt steeds minder. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2020 zijn dat 193 van de 355 gemeenten.

Gemeenten in Nederland verwachten in 2020 in totaal bijna 51 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. Dat is 2,9 procent minder dan in 2019. In 2020 heffen 193 gemeenten hondenbelasting, 8 minder dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020.

Hondenbelasting is voor gemeenten een bescheiden inkomstenbron. Slechts een half procent van alle heffingsopbrengsten komt uit de hondenbelasting.

De opbrengsten voor hondenbelasting bedragen in Alphen 2,78 euro per inwoner. Voor één hond betaal je in Alphen 59,04 euro per jaar, voor twee honden 89,04 euro en voor drie honden of meer 147,48 euro. Per kennel betaal je jaarlijks 203,88 euro.