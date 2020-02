De scanauto die controleert in parkeergebieden rijdt inmiddels twee maanden in Alphen aan den Rijn en blijkt succesvol, zo meldt de gemeente dinsdag.

"In december 2018 schreven we 538 naheffingsaanslagen uit. In december 2019 waren dit er 1.353", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Voor de komst van de scanauto zaten we meestal wel rond die vijfhonderd naheffingsaanslagen."

"De scanauto zorgt dus voor een enorme toename van het aantal naheffingsaanslagen. De hoop is dat dit minder wordt en de betalingsgraad omhoog gaat. Die was in 2019 namelijk 72 procent."

De gemeente wil de betalingsbereidheid in gebieden met parkeren laten stijgen. Daarom heeft de gemeente in december besloten om de scanauto in te zetten.

"We hebben niet als doel om naheffingsaanslagen uit te schrijven. Met het inzetten van de scanauto willen we juist de betalingsgraad omhoog krijgen. Van de bezoekers betaalde in 2019 gemiddeld 72 procent parkeerkosten. Dit betekent dat 28 procent niet betaalt."

Meeste parkeerfouten gemaakt rondom Aarhof

De meeste fouten met parkeren worden gemaakt rondom de Aarhof, Hooftstraat en de Vogelbuurt West. Daar werden in totaal 515 naheffingsaanslagen gedaan.

Ook het gebied rondom Theater Castellum is een hotspot voor niet-betalende parkeerders. Ten noorden van de Castellumstraat werden 187 naheffingsaanslagen gedaan, ten zuiden van de Castellumstraat waren dit er tweehonderd.

De gemeente overweegt het gebied, waar de scanauto rondrijdt later dit jaar uit te breiden. Het is de bedoeling later dit jaar ook in de blauwe zones zoals Kerk & Zanen en Anna van Burenlaan en vergunningengebieden zoals Cornelis de Vlamingstraat, Aïdaplein/Carmenplein met de scanauto te handhaven. "Maar de prioriteit ligt echter voorlopig nog bij betaald parkeren", aldus de gemeentewoordvoerder.