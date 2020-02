Een scooterrijder en een automobilist zijn afgelopen weekend aangehouden wegens rijden onder invloed in Alphen aan den Rijn.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de scooterrijder gearresteerd. Zijn rijbewijs is afgepakt.

En in de nacht van zondag op maandag werd een 35-jarige automobilist uit Boskoop aangehouden wegens rijden onder invloed op de Paradijslaan. De man blies 660 ugl. Ook hij moest zijn rijbewijs afstaan.

Daarnaast was de Alphense politie afgelopen weekend druk met 109 meldingen. Zo werden er vrijdag onder anderen drie minderjarigen opgepakt wegens winkeldiefstal en werd zaterdag illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning.



Ook greep de politie in de nacht van zaterdag op zondag in na verschillende meldingen over overlast.