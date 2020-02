Alphen aan den Rijn

Identiteit verdachte van beroving man (82) in Herenhof bekend

De identiteit van een verdachte die vrijdag 29 november een 82-jarige man in winkelcentrum de Herenhof in Alphen aan den Rijn beroofde, is bekend bij de politie. De verdachte is nog niet aangehouden. Ook is de politie nog op zoek naar twee andere verdachten.