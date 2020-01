De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is het zat dat er vertrouwelijke informatie naar de media wordt gelekt. SGP, CDA, Nieuw Elan, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en DWB hebben donderdagavond een voorstel ingediend om daarover melding te doen bij de politie.

Omdat de partijen samen een meerderheid in de gemeenteraad vormen, werd de motie automatisch aangenomen.

Als gevolg van berichtgeving in de media in de afgelopen maanden waren er sterke aanwijzingen dat vertrouwelijke informatie naar de pers is gelekt. "Wat vertrouwelijk is, moet ook vertrouwelijk blijven", aldus René Driesen van GroenLinks.

De VVD liet weten moeite te hebben met de motie, omdat "deze gaat over wantrouwen tegenover de gemeenteraad zelf".

Werkgroep gaat nieuwe gedragscode ontwerpen

De Raadswerkgroep Gedragscode zal een nieuwe gedragscode voor bestuurders van de gemeente voorbereiden. Elke fractie mag één raadslid afvaardigen. Ernst-Jan Straver (PvdA) gaat de werkgroep voorzitten, Jeroen van Gool (CDA) wordt vicevoorzitter.

Zodra de nieuwe gedragscode klaar is, wordt deze aan de gemeenteraad aangeboden. Ook is het de bedoeling dat de werkgroep zich bezig gaat houden met alle overige regels en verordeningen over de manier van werken van de gemeenteraad en de raadscommissies.

Alle fracties, behalve SP, RGL en Beter Alphen, zijn voor het instellen van deze werkgroep met deze opdracht.