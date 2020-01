Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag veertig maanden cel geëist tegen een 43-jarige man uit Alphen aan den Rijn voor het financieren van terrorisme, hawala ofwel illegaal bankieren, mensensmokkel, witwassen en het mishandelen van zijn vrouw.

De politie kwam de man op 9 september 2017 op het spoor toen hij zijn vrouw dwong sambal te eten en haar sloeg in het bijzijn van hun minderjarige kinderen. Een kennis van de familie werd door een van de kinderen ingelicht en belde het alarmnummer, waarna de man werd aangehouden.

De agenten namen twee mobiele telefoons van de man in beslag. Een daarvan bleek vol te staan met berichten over hawala-bankieren, een manier om geld zonder tussenkomst van de bank vanuit Nederland weg te sluizen naar Syrië, Turkije en andere landen. Hawala-bankieren is verboden omdat het veelvuldig wordt gebruikt door criminelen en terroristen om geld uit het zicht van de overheid te houden. De verdachte zou mensen hebben geholpen bij deze vorm van bankieren en rekende een tarief tussen de 4 en 10 procent, wat het OM kwalificeert als witwassen.

Enkele duizenden euro's waren bestemd voor de broer van de verdachte in het Syrische Idlib. Idlib stond in die tijd onder controle van Jabhat Al Nusra, een strijdgroep die gelieerd is aan Al Qaida en IS. Van zijn broer is bekend dat hij zich bij IS had aangesloten.

Verder zou de Alphenaar zijn zus en haar man illegaal vanuit Syrië naar Nederland hebben gehaald, wat het OM kwalificeert als mensensmokkel. Ook zou de verdachte een reis vanuit Libanon naar Nederland hebben verzorgd voor zijn neef en een vriend van zijn neef en zou hij daarvoor zijn betaald.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.