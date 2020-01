De nieuwe locatie van de hondenspeelplaats van de Alphense Hondenbezitter kan momenteel nog niet in gebruik genomen worden. De gemeente Alphen aan den Rijn is in afwachting van een stikstofberekening, zo maakt de gemeente donderdag bekend.

Richard Deijs, voorzitter van de Alphense Hondenbezitter, liet eerder weten dat het een moeizaam proces is. Volgens de gemeente ligt het aan de stikstofproblematiek.

"Voordat het terrein kan worden ingericht, moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan is vergevorderd en wacht op de uitkomst van de nieuwe stikstofberekening", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dit kost tijd vanwege de grote druk op dit soort berekeningen door de vele projecten in het land. Afhankelijk van het resultaat kunnen we al dan niet met een aangepast plan verder."

Als de gemeente al zou beginnen met de verhuizing van de locatie en uit de stikstofberekening blijkt dat het plan moet worden aangepast, zou de gemeente onnodig veel kosten hebben gemaakt aan de aanleg van groen en water. Daarom wil de gemeente eerst zekerheid.

De gemeente vindt het maatschappelijk en financieel niet verantwoord om, met een onzekere uitkomst van de procedure, het Alphense hondenpark nu al te verhuizen. "Bovendien kunnen zij momenteel gebruik blijven maken van het huidige terrein", aldus de woordvoerder.

De gemeente laat ook weten bereid te zijn om met de Alphense Hondenbezitter in gesprek te gaan.