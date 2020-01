De identiteit van een verdachte die vrijdag 29 november een 82-jarige man in winkelcentrum de Herenhof in Alphen aan den Rijn beroofde, is bekend bij de politie. De identiteit van de tweede verdachte is nog niet bekend.

Dit heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een uitzending van opsporingsprogramma Team West van politie eenheid Den Haag. Naar aanleiding van de camerabeelden die de politie van de verdachten toonde, kreeg de politie meerdere tips via sociale media. Hierdoor is de identiteit van een van de daders nu bekend bij de politie.

Op 29 november werd de 82-jarige man rond 13.45 uur slachtoffer van twee zakkenrollers. Zijn portemonnee werd uit zijn schoudertas gestolen door een man en een vrouw. Een man pinde de volgende dag bijna 1.000 euro met de gestolen pinpas. De identiteit van deze man is inmiddels bij de politie bekend.

De politie is nog op zoek naar de identiteit van de andere verdachte.