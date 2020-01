Ank de Groot-Slagter stapt op als voorzitter van de Alphense voetbalvereniging Alphia. Met een handtekeningenactie hadden leden van de club een extra ledenvergadering ingelast om haar functioneren te bespreken. Zaterdag maakte ze bekend de eer aan zichzelf te houden en af te treden.

Een groep leden van de voetbalvereniging heeft al langer kritiek op De Groot-Slagter. Tijdens de ledenvergadering drie maanden geleden werd er zelfs een motie van wantrouwen ingediend. Deze haalde het toen niet, maar er de weerstand tegen de voorzitter bleef.

De Groot-Slagter vindt dat de hele kwestie niet gaat over de inhoud maar over haar persoon. Inmiddels is echter veel tweespalt ontstaan binnen de vereniging, schrijft ze. "Ik wil er niet de oorzaak van zijn dat er nog meer ruzie in de vereniging komt."