Een achtervolging is zaterdagavond geëindigd op de N207 bij Alphen aan den Rijn. Een voertuig werd door meerdere politieauto's klemgereden op de Ring-Oost.

Over de achtervolging kon de politie nog weinig zeggen. Het lijkt erop dat het voertuig tegen de rijrichting in reed en vervolgens is klemgereden. Vermoedelijk is de bestuurder van het voertuig aangehouden.

Omdat de verkeerspolitie onderzoek moest doen, was de N207 vanaf de N11 richting de Steekterbrug enige tijd dicht.