Burgemeester Liesbeth Spies en kinderburgemeester Elmehdi Sassa hebben woensdag om 17.00 uur het tijdelijke Holocaustmonument LEVENSLICHT onthuld in het atrium van het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Het kunstwerk is van 22 tot 31 januari voor iedereen te bezichtigen.

Het monument werd gemaakt door Studio Roosegaarde, in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en ter ere van 75 jaar vrijheid. Het kunstwerk heeft in totaal 104.000 stenen, overeenkomstig met het aantal Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de Holocaust. Het monument wordt in delen verspreid over 150 Nederlandse gemeenten.

De stenen van het kunstwerk lichten om de paar seconden op, omdat licht volgens de kunstenaar staat voor leven en hoop. Bovendien zijn stenen in de Joodse cultuur een belangrijke manier om de doden ter herdenken.

Onder anderen Kees Visschedijk hield een toespraak tijdens de onthulling. Hij is schrijver van meerdere boeken over de Jodenvervolging in Alphen aan den Rijn. In totaal werden 63 mensen gedeporteerd, van wie 55 mensen omkwamen.

"We herdenken om niet te vergeten en we moeten verhalen vertellen om nooit meer de ruimte te geven voor de gruwelen uit die tijd", aldus Liesbeth Spies.