Het distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet in Alphen aan den Rijn verhuist binnenkort naar een pand in Bleiswijk, laat een woordvoerder van de supermarkt weten.

Hoogvliet wilde in eerste instantie uitbreiden in Alphen aan den Rijn, maar kon hier enkele jaren geleden geen overeenstemming over bereiken met de gemeente. Daarop kocht de supermarktketen in 2011 13 hectare grond in Bleiswijk.

De bakkerij van Hoogvliet is al sinds 2016 operationeel op het nieuwe terrein. Binnenkort verhuizen ook alle service- en distributieafdelingen naar dit terrein.

Wanneer de verhuizing precies zal plaatsvinden, is nog niet bekend.