De bestuurder van een personenauto is weggevlucht nadat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto tegen een boom was gebotst op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn.

Even na 1.30 uur kreeg de politie een melding van het ongeval. Ter plekke troffen zij de zwaar beschadigde auto aan, maar de bestuurder was nergens te vinden. Verderop vonden agenten twee cilinders met lachgas en een grote hoeveelheid ballonnen. De politie is een onderzoek naar het ongeval gestart.

De bestuurder heeft ook een lantaarnpaal in de middenberm omver gereden. Verderop kwam de auto tegen een boom tot stilstand. Een berger heeft de auto weggehaald.