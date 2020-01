Het Holocaustmonument LEVENSLICHT is vanaf 22 tot 31 januari te zien in het Atrium van het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Het monument werd ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde en heeft 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, overeenkomstig met het aantal Nederlandse slachtoffers.

Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het werd donderdag in z'n geheel onthuld in Rotterdam. Vervolgens gaat het monument in delen naar 150 andere Nederlandse gemeenten.

Stenen zijn belangrijk in de Roma, Sinti en Joodse cultuur. Om de paar seconden lichten de stenen op door ultraviolet licht en doven ze weer uit. "Het is een eer om gevraagd te worden voor dit project", zei Roosegaarde eerder. "Dit monument vraagt om participatie. Licht is hoop en licht is leven."

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. "Dit tijdelijk lichtmonument, dat te zien zal zijn in diverse Nederlandse gemeenten die zijn geraakt door de Holocaust, maakt in die gemeenten de leegte en het gemis tastbaar van deze grote groep landgenoten die tijdens de oorlog is vermoord, louter en alleen om wie zij waren", aldus Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De Alphense burgemeester Liesbeth Spies en de kinderburgemeester Elmehdi Sassa onthullen op 22 januari om 17.00 uur een deel van het monument in het gemeentehuis.