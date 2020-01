Ten minste twee volwassenen en twee kinderen zijn donderdag rond 19.30 uur gewond geraakt bij een groot verkeersongeval met drie auto's op de Steekterweg in Alphen aan den Rijn.

Diverse ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. In een van de betrokken auto's zat een vrouw bekneld. De brandweer heeft de deur verwijderd en de vrouw uit haar benarde positie bevrijd. Het is niet duidelijk of zij gewond raakte.

In de tweede auto zaten een man en twee kinderen, die alle drie verwondingen opliepen. In de derde betrokken auto zaten een man en een vrouw, waarbij alleen de vrouw gewond raakte.

Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie sloot de weg tijdelijk af voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.