De bestuurder van een personenauto is in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.00 uur gevlucht na een crash tegen een elektrakast op de Cassiopeiadreef in Alphen aan den Rijn. De man meldde zich diezelfde dag alsnog bij de politie.

Het ongeval gebeurde op de hoek van de Cassiopeiadreef en de Andromedastraat. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde met flinke snelheid een elektrokast. Daarna sloeg hij op de vlucht. Het verlaten van een plaats ongeval is strafbaar.

De auto zal door een berger weggesleept.



De politie zal de bestuurder verhoren over de toedracht van het incident.