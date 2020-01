Op de Cassiopeiadreef in Alphen aan den Rijn is begin van de nacht een personenauto gecrasht, toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was er van de bestuurder geen spoor te bekennen.

Het ongeval gebeurde rond 1.00 uur de hoek van de Cassiopeiadreef en de Andromedastraat. De bestuurder ramde met een flinke vaart een elektrokast en nam vervolgens de benen, wat strafbaar is na een ongeval.

De auto zal door een berger weg worden gehaald, de politie is een zoektocht gestart naar de bestuurder.