De Alphense gemeenteraad gaat niet extra vergaderen over de gedragscode van Alphen aan den Rijn, zo hebben de lokale partijen Nieuw Elan, VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, SGP en WKB besloten.

Een overgrote meerderheid van 35 van de 39 gemeenteraadsleden ziet geen reden om opnieuw over de gedragscode te vergaderen. Volgens de raadsleden is op 30 november een duidelijke uitspraak gedaan door de gemeenteraad en zijn er sindsdien geen nieuwe feiten boven tafel gekomen. Een verzoek van RGL, SP en Beter Alphen is daarom niet gehonoreerd.

De drie partijen wilden het debat van 30 november over de neveninkomsten van burgemeester Liesbeth Spies overdoen. In de afgelopen vijf jaar had ze ruim een ton aan inkomsten bijverdiend. Tijdens de spoedvergadering werd uitgesproken dat de gemeenteraad zich achter de burgemeester schaart.

Ook werd toen een motie aangenomen om de lokale gedragscode aan de Gemeentewet aan te passen. De lokale Alphense gedragscode gaat wat betreft neveninkomsten verder dan de Gemeentewet, terwijl dat helemaal niet mag.

Wat wel uit het extra fractievoorzittersoverleg van maandagavond 13 januari is gekomen, is het voornemen om een gerenommeerd bureau in de arm te nemen. Dit bureau moet een integriteitsonderzoek naar het gedrag van de gemeenteraadsleden gaan doen.

De komende tijd wordt intern gesproken over welk bureau deze opdracht krijgt en wat de onderzoeksvraag gaat worden.