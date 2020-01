Alphen aan den Rijn

Gemeenteraad gaat akkoord met plan voor fietsbrug over Aarkanaal

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan voor de fietsbrug over het Aarkanaal. Daarmee is de aanleg van een fietsbrug in Alphen aan den Rijn een stap dichterbij.