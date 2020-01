Op het bedrijventerrein Rijnhaven-Oost in Alphen aan den Rijn kunnen mogelijk tientallen extra woningen worden gebouwd, los van de paar honderd woningen die al op de planning staan.

De bouw van de extra woningen is afhankelijk van de verhuizing van diervoederbedrijf Van der Bijl en de Alphense Zandhandel. De twee bedrijven aan de Energieweg moeten vanwege de mogelijke geur- en geluidsoverlast eerst verhuizen naar andere plekken in de stad.

De gemeente gaat samen met BPD Ontwikkeling en Vink Bouw onderzoeken of het financieel aantrekkelijk en mogelijk is om de extra woningen te gaan bouwen. De drie partijen willen uiterlijk eind april weten of het project haalbaar is.

Voor het diervoederbedrijf heeft de gemeente al een vervangende plek op het oog. Voor het andere bedrijf ook, maar hiervoor is medewerking van een particuliere partij nodig. De twee bedrijven stellen dat het de partijen vrijstaat om de mogelijkheden te onderzoeken, maar pas over een verhuizing te willen praten als er andere plekken beschikbaar zijn.

Als er in april groen licht is, kan op z'n vroegst in 2022 met de bouw gestart worden.