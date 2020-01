Op basis van een lijst met circa tweeduizend objecten wordt een bestemmingsplan voor Alphen aan den Rijn gemaakt om cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. Het gaat daarbij zowel om gebouwen als bijvoorbeeld een landschappen. De gemeente gaat hierover eerst met eigenaren in gesprek.

"We willen voorkomen dat we honderden bezwaren krijgen tegen de bescherming van de objecten op de lijst", legt wethouder Leo Maat van Duurzaamheid en Cultuur uit. "Vandaar dat de lijst vorig jaar is samengesteld en dat we nu in gesprek gaan met eigenaren. Vaak komt er een bezwaar omdat mensen niet weten wat er nu precies beschermd wordt, terwijl ze toch trots zijn op hun pand."

In de gesprekken gaat het daarom om voorlichting over het hoe en waarom. Maar het gaat ook over ideeën van eigenaren zelf die wellicht in het plan kunnen worden opgenomen. Maat wil vooral eerst draagvlak creëren voordat de bezwaarprocedure start.

Het bestemmingsplan is een planologische maatregel voor de hele gemeente. Door hier de objecten op de lijst met cultuurhistorisch erfgoed onder te brengen, hoeft niet alles apart als monument te worden aangewezen. Ook zijn dan de regels duidelijk omschreven, zowel voor de eigenaar als voor de overheid. Concreet gaat het om waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden.