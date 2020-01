Alphen aan den Rijn

Jaarwisseling in Alphen aan den Rijn relatief rustig verlopen

De jaarwisseling in Alphen aan den Rijn is relatief rustig verlopen zonder noemenswaardige incidenten. De brandweer moest in totaal vijftien keer uitrukken voor voornamelijk containerbranden in de stad. In de gehele regio Hollands Midden, waar Alphen onder valt, werden achttien mensen behandeld aan vuurwerkletsel, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden woensdag.