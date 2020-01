De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan voor de fietsbrug over het Aarkanaal. Daarmee is de aanleg van een fietsbrug in Alphen aan den Rijn een stap dichterbij.

De fietsbrug over het Aarkanaal komt ten zuiden van de Nieuwkoopseweg en de Burgemeester Bruins Slotsingel over de Oostkanaalweg, de N207, het Aarkanaal en de Westkanaalweg in. Het doel van de brug is om de fietsverbinding tussen Alphen aan den Rijn en de buitengebieden van Aarlanderveen en Nieuwkoop te verbeteren.

Naar verwachting is de fietsbrug eind 2021 klaar. De kosten voor de brug bedragen 4,25 miljoen euro, dat is drie ton duurder dan de eerder beoogde kosten.