De gemeente Alphen aan den Rijn stelt een voetgangerszone in op een van de Groene Vingers in Alphen aan den Rijn. De zone wordt ingesteld op de twee voetpaden die zich ontsluiten op het Kroospad tussen de Quadriviumlaan en de Archeonlaan.

De Groene Vinger is een stuk polderlandschap in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn, op de grens met Villapark Burggooi. Het gebied wordt begrensd door de Afrikalaan (oostelijke zijde), Zuiderkeerkring (noordelijke zijde), Renaissancelaan (westelijke zijde) en de Archeonlaan (zuidelijke zijde).

Tijdens de ontwikkeling van Kerk en Zanen is in het originele stedenbouwkundige plan opgenomen dat deze stroken groen moeten zijn, zodat het omringende polderlandschap in de wijk terugkomt.

De stichting die de Groene Vinger onderhoudt ervaart regelmatig overlast van snor- en bromfietsers in dit gebied. De gemeente heeft vastgesteld dat snor- en bromfietsers niet in dit gebied hoeven te zijn, omdat locaties ook op een andere manier kunnen worden bereikt. Ook leidt het instellen van een voetgangerszone volgens de gemeente niet tot onredelijke gevolgen voor snor- en bromfietsers.

Daarom heeft de gemeente besloten om een voetgangerszone in te stellen, waarbij de voetgangers voorrang hebben op fietsers. Hiermee hoopt de gemeente ook een veiligere omgeving te creëren.