Een 28-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van het smokkelen van drugs met een drone bij de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn blijft langer vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat vrijdag weten zijn hechtenis met twee weken te hebben verlengd. De man werd aangehouden door de politie na een waarschuwing van medewerkers van de PI, die zagen dat er werd geprobeerd om met een drone een pakketje over de muur van de gevangenis te krijgen.

De agenten troffen op de Eikenlaan een geparkeerde auto aan met daarin een geactiveerde controller van een drone en een ongebruikte, verpakte drone.

Op de binnenplaats van de PI lag een drone waaraan een klein pakketje was bevestigd. Een tweede pakketje was beland in de omheining van de gevangenis. In beide pakketjes zat een kleine hoeveelheid hard- en softdrugs.

De politie heeft het pakketje met drugs in beslag genomen, maar nog niet vernietigd. Eerst moet namelijk worden vastgesteld wat er precies in de pakketjes zat. Ook wordt gepoogd te achterhalen voor welke gevangene de pakketjes bestemd waren.

Omdat het vaker voorkomt dat er spullen over de muur naar binnen worden gesmokkeld bij de PI in Alphen, wordt er komend voorjaar een antismokkelnet over de luchtplaats geïnstalleerd.