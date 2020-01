De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een gebouwbrand in de Vondelstraat in Alphen aan den Rijn.

De brand ontstond rond 14.00 uur. De oorzaak is tot nu toe nog onbekend.

Het gaat om een brand in een woning. Er zijn momenteel meerdere brandweerwagens ter plaatse. Het is niet bekend of er nog mensen aanwezig waren in de woning.