De gemeente Alphen aan haalt op woensdag 8 januari de kerstbomen op in de plaats. Inwoners kunnen dan bij verschillende inzamelpunten hun boom zonder versiering aanbieden. Een overzicht van alle inleverpunten.

In Ridderveld kunnen inwoners hun boom afleveren bij de Havixhorst, Marsdiep, Mozartsingel, Poolsterstraat, Zadelmakerhoek en het parkeerterrein van zwembad Aquarijn. In Hoge/Lage Zijde zijn er inzamelpunten op de Albert Verweystraat, Dillenburgstraat, Van Eijckstraat en Prins Hendrikstraat. In Kerk en Zanen kunnen de kerstbomen naar de Chinastraat, Dominicanenlaan, Evenaar en Dotterbloem worden gebracht.

De gemeente Alphen aan den Rijn zal de kerstbomen zonder versiering ter plekke versnipperen. De houtsnippers zullen gecomposteerd worden.

Bij mensen die meer dan honderd kerstbomen hebben, kan de gemeente de bomen ook thuis komen versnipperen. Een voorwaarde is dat de bomen op een plek worden verzameld die goed bereikbaar is voor de tractor. Dit zal plaatsvinden op donderdag 9 januari tussen 8.00 en 16.00 uur. Het is niet mogelijk om hiervoor een tijd af te spreken.