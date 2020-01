De jaarwisseling in Alphen aan den Rijn is relatief rustig verlopen zonder noemenswaardige incidenten. De brandweer moest in totaal vijftien keer uitrukken voor voornamelijk containerbranden in de stad. In de gehele regio Midden-Nederland, waar Alphen onder valt, werden achttien mensen behandeld aan vuurwerkletsel, meldt de Veiligheidsregio Midden-Nederland woensdag.

De politie in Alphen aan den Rijn hoefde minder vaak dan vorig jaar op te treden voor aan de jaarwisseling gerelateerde incidenten. Dit jaar rukte de politie in totaal 27 keer uit voor onder meer het afsteken van illegaal vuurwerk en verstoring van de openbare orde. In de jaarwisseling 2018/2019 was dat nog 44 keer.

Op de meldkamer werd gedurende de hele jaarwisseling extra personeel ingezet om het verwachte grote aantal meldingen te kunnen verwerken.

Rustige jaarwisseling vorig jaar

Vorig jaar verliep de jaarwisseling in Alphen aan den Rijn ook relatief rustig. Er waren toen 23 meldingen voor kleine containerbranden. Ook werd voor 10.000 euro aan schade aangericht.

De veiligheidsregio liet destijds weten dat de hulpdiensten het minder druk hadden dan andere jaren. Ook waren er minder vernielingen aangericht aan gemeentelijke eigendommen.