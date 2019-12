De straten rondom winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn maken binnenkort deel uit van een blauwe parkeerzone. De overlast van reizigers via Schiphol moet daarmee worden verminderd.

Het gaat om De Lemelerberg, Cauberg en een deel van het Keizershof. De gemeente zet in eerste instantie fysieke handhavers in voor de nieuwe parkeerregels. In de loop van komend jaar zal ook een scanauto controles uitvoeren.

De gemeente overlegt al jaren met bewoners en ondernemers over de parkeerdruk door zogeheten Schipholparkeerders. Die reizigers parkeren hun auto langdurig in de straten rondom het winkelcentrum. Dit gebied is een populaire parkeerplek, omdat het in de buurt is van de bushalte naar Schiphol.

Met het invoeren van een blauwe zone hoopt de gemeente de straten rondom het winkelcentrum leefbaarder te maken.

Wanneer de nieuwe regel precies ingaat, is onduidelijk.