De gemeente Alphen aan den Rijn levert een bijdrage aan evenementen die als doel hebben de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente te versterken voor bezoekers en inwoners. Onder andere het Bevrijdingsfestival en de 20 van Alphen in 2020 ontvangen een financiële bijdrage.

De gemeente streeft naar het stimuleren van toegankelijke en diverse evenementen, die verspreid over het jaar plaatsvinden. "Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid en in voldoende mate aansluiten bij de doelstellingen van Alphen Marketing", laat de gemeente weten. "De organisatoren van het Winterfestijn in 2019 en het Bevrijdingsfestival, de 20 van Alphen en het Sportgala in 2020 ontvangen een bijdrage."

Om een subsidie te ontvangen moeten evenementen een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketing-doelstellingen. Dit bekent dat de evenementen de naamsbekendheid en het imago van Alphen aan den Rijn in de regio moeten vergroten, en de waardering en de trots van inwoners en ondernemers van Alphen moeten versterken.

Het Winterfestijn in 2019 krijgt een bijdrage van € 10.000, en aan de organisatoren van de evenementen in 2020 wordt maximaal een bijdrage van € 37.850 toegekend: € 30.000 voor het Bevrijdingsfestival; 5.000 euro voor de 20 van Alphen en 2.850 euro voor het Sportgala. Na toekenning van deze bijdrage kan de gemeente in 2020 nog voor tenminste 127.150 euro bijdragen aan evenementen in het kader van citymarketing. Het totale budget is 200.000 euro.