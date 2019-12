Alphen aan den Rijn

Nog geen duidelijkheid over huisartsenpost in Alrijne Ziekenhuis

Wethouder Han de Jager van Welzijn en Zorg liet afgelopen week in een memo aan de gemeenteraad weten dat er nog altijd geen besluit is genomen over de mogelijk veranderende openingstijden van de huisartspost (HAP) in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn.